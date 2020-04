FRIULADRIA

PORDENONE FriulAdria, assemblea degli azionisti senza soci e erogazione del dividendo 2019 sospesa fino al prossimo mese di ottobre. L'emergenza Covid-19 costringe la banca a rinviare il pagamento dei dividendi ai circa sedicimila piccoli azionisti e a prevedere un'assemblea si terrà il prossimo 23 aprile rigorosamente a porte chiuse per motivi di sicurezza sanitaria. La decisione, non sembrano esserci precedenti nella lunga storia dell'istituto di credito pordenonese, è stata presa ieri dal Cda del Crédit Agricole FriulAdria riunitosi in seduta straordinaria. I soci dovranno dunque attendere per il pagamento del dividendo: l'utile di 66,4 milioni di euro dell'anno scorso ha portato a un dividendo di 2,43 euro per azione, un +8 per cento rispetto all'anno precedente. In assemblea i piccoli azionisti potranno farsi rappresentare per votare i punti all'ordine del giorno da un soggetto indipendente e terzo che l'istituto ha individuato nella società Computershare Spa, una delle più esperte nel campo delle comunicazioni societarie con gli azionisti, che fungerà da rappresentante designato.

Il Cda comunica l'istituto bancario ha deciso di attenersi alle raccomandazioni della Banca centrale europea nel contesto determinato dalla pandemia e ha sospeso temporaneamente la distribuzione dei dividendi agli azionisti. In linea con le indicazioni all'intero sistema bancario europeo il pagamento sarà sospeso fino al primo ottobre 2020 e subordinato a una ulteriore valutazione del Cda in merito al superamento delle incertezze determinato da Covid-19. Inoltre, al fine di ridurre i rischi connessi alla pandemia la banca ha anche deciso in linea con quanto previsto dal decreto Cura Italia che la prossima assemblea si svolga esclusivamente a porte chiuse senza la partecipazione fisica dei soci. I soci avranno tempo per conferire l'eventuale delega fino al prossimo 21 aprile. (DL)

© RIPRODUZIONE RISERVATA