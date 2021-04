Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AMBIENTEPORDENONE I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle contro la deregulation che permette di realizzare parchi fotovoltaici a chiunque abbia la disponibilità di un terreno in tutto o in parte agricolo. Ilaria Dal Zovo e Cristian Sergo sono intervenuti durante il dibattito sul disegno di legge omnibus in Commissione. Nell'ultimo anno sono state presentate 13 richieste di autorizzazione: dieci sono state accolte, sulle altre si...