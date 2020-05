LE FAMIGLIE

PORDENONE In queste settimane di quarantena le famiglie «hanno svolto il ruolo di educatori scolastici, babysitter, gestori dell'emergenza, le famiglie hanno affrontato pesanti sacrifici. I bambini e i ragazzi anzitutto costretti a casa, ma anche i genitori che si sono dovuti reinventare, così come i nonni che devono patire la lontananza dai propri nipoti. Perciò domenica con un lungo applauso ringrazieremo tutte le famiglie italiane». Così commenta Matteo Zanut, pordenonese, referente per il Friuli Venezia Giulia del Forum delle associazioni familiari, una rete che raccoglie 14 associazioni che si occupano di politiche familiari e conciliazioni. Anche il Fvg aderirà al flash mob nazionale in programma domenica 3 maggio quando alle 18 tutti sono invitati alle finestre per un lungo applauso #graziefamiglie. Affacciati ad applaudire e ringraziare, ciascuno a suo modo e con il proprio stile: genitori, bambini e nonni che non uscendo di casa hanno dato un contributo decisivo al bene comune. Certamente non una festa o un segnale per dire che è finito tutto, viste le drammatiche circostanze che stiamo ancora continuando a vivere, ma un'occasione per ribadire l'impegno delle famiglie nel continuare a fare da ammortizzatore sociale vivendo in spazi stretti per mesi, evitando tensioni sociali, rinunciando a vedere i parenti più stretti. Un modo non convenzionale per tributare un riconoscimento alle famiglie del Friuli Venezia Giulia e di tutto il Paese per quanto hanno saputo organizzare, sacrificare, superare, sopportare in questi oltre due mesi di lockdown obbligatorio. Un'occasione, per i nuclei familiari italiani, per dirsi' grazie e lanciare nel contempo un segnale anche al governo regionale: nella fase 2' bambini, mamme, papà, nonni meritano a pieno titolo di essere protagonisti della narrazione e delle misure economiche e sociali. «Abbiamo giustamente ringraziato medici, infermieri e sanitari, ma non le famiglie che hanno risposto con responsabilità in questi mesi, dimostrando di essere la realtà in grado di tenere unito il Paese», spiega il presidente del Forum Famiglie Matteo Fantuz. Il Forum rete di ispirazione cattolica nata su ispirazione della Cei è uno degli attori che partecipano al tavolo di concertazione della Regione Fvg, promosso dall'assessorato retto da Alessia Rosolen, per la predisposizione di una legge regionale sulla famiglia. «Come rete di associazioni, il nostro obiettivo è riuscire a finalizzare degli interventi su politiche familiari, conciliazione e sussidiarietà. Questa pandemia è l'occasione per capire quanto questi temi siano in effetti urgenti» conclude Matteo Fantuz.

Valentina Silvestrini

