VERDE IN SICUREZZA

PORDENONE Città in sicurezza dal punto di vista degli alberi a rischio, e ora l'obiettivo è il censimento del patrimonio verde, che comporta però costi importanti per le casse comunali. I fortunali degli ultimi giorni, che nei Comuni della provincia e anche a Udine hanno provocato la caduta di piante e rami su strade e auto, hanno risparmiato il capoluogo e fatto segnare un punto a favore dei recenti e discussi - abbattimenti fra via Pola e via Mazzini, motivati appunto da ragioni di sicurezza. Di certo c'è che per ora le verifiche sulle piante a rischio e i conseguenti abbattimenti (all'inizio dell'anno erano state annunciate verifiche su circa trecento esemplari) sono conclusi: Il campionamento è stato fatto spiega il sindaco Alessandro Ciriani - e non dovrebbero più esserci alberi da tagliare per la loro pericolosità. Sono stati abbattuti quelli più esposti, quelli prospicienti alle strade e che avrebbero dunque potuto cadere. In precedenza, le verifiche avevano riguardato altre piante, come quelle del piazzale Marcolin e all'altezza del sottopasso fra via Pola e via Cappuccini. Adesso restano manutenzioni e controlli ordinari». Un segnale positivo è arrivato dagli eventi temporaleschi delle ultime settimane, che in città non hanno provocato le conseguenze che si sono viste altrove: «Pordenone non è stata colpita da fenomeni eccezionali, ma comunque da fortunali violenti continua il primo cittadino che in questo caso non hanno provocato cadute di piante come si sono invece viste negli anni passati, per esempio sulla Pontebbana, all'altezza della trattoria Al laghetto e in via Montereale. Un po' dappertutto, anche nei Comuni vicini, sono caduti alberi, qui solamente alcune ramaglie e senza incidenti.

IL CENSIMENTO

L'impegno più importante, in materia di verde, fra quelli presenti nel Peg, è adesso il censimento del patrimonio verde, che è obbligatorio ma che rappresenta anche un onere pesante per le casse. La stima ipotizzata dallo stesso Ciriani lo scorso anno parlava di centinaia di migliaia di euro. Lo hanno fatto grossi Comuni come Torino, ma si tratta di un'operazione molto costosa, perché prevede che le piante debbano essere georeferenziate. È uno strumento scientifico importante per tenere sotto controllo le condizioni del verde ed è uno degli obiettivi che abbiamo. Bisogna però ricordare che il censimento è obbligatorio già del 2014, ma quando siamo arrivati non abbiamo trovato niente. Non mi risulta però che l'obbligo di legge di andare a fare il censimento degli alberi sia mai stato effettuato.

ALBERI MONUMENTALI

Un censimento completato è invece quello della Regione sugli alberi monumentali, recentemente aggiornato. E con il nuovo aggiornamento sono entrati nell'elenco anche due gioielli del capoluogo, entrambi situati nel parco del seminario: il primo è un pioppo della Carolina alto 28 metri e con una circonferenza del fusto di 512 centimetri, classificato come monumentale per l'età, le dimensioni e il valore ecologico; il secondo un liriodendro, 27 metri di altezza e 414 di circonferenza, che ai precedenti motivi di rilevanza aggiunge anche il pregio paesaggistico. L'inserimento nell'elenco implica una serie di vincoli: tutti gli interventi sul patrimonio arboreo monumentale della Regione devono infatti essere eseguiti con particolare cura da ditte specializzate per questo tipo di operazioni e rispettare una serie di linee guida. D'altra parte, considerato che su alcuni di questi alberi monumentali occorre intervenire per salvaguardare la loro vitalità e stabilità a tutela della pubblica incolumità, per favorire gli interventi di tutela e salvaguardia la Regione ha previsto anche contributi per la loro cura ordinaria e straordinaria.

Lara Zani

