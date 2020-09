VOLUMI IN CALO

PORDENONE Manifatturiero a più facce in questa fine estate in cui il mondo produttivo si confronta sia con alcuni dei problemi sui mercati internazionali che con una possibile ripresa delle curve dei contagi della pandemia. Una situazione che mostra situazioni molto diverse anche all'interno di uno stesso macro-settore come quello della metalmeccanica, storicamente un'architrave del sistema produttivo del Friuli occidentale. E se nei reparti della Electrolux consumer di Porcia si fanno straordinari e si assumeranno oltre cento nuovi operai alla Electrolux Professional di Vallenoncello è stata un'estate di cassa integrazione. I reparti dello stabilimento dove si producono i grandi impianti professionali per ristoranti, alberghi e grandi comunità stanno lavorando a regime ridotto con l'utilizzo della cassa integrazione a rotazione tra gli addetti. La produzione sta risentendo fortemente il contraccolpo del lockdown dei mesi scorsi e della situazione internazionale legata alle difficoltà del mondo della ristorazione e del turismo in genere. Ancora produzione a singhiozzo - almeno fino al ponte dell'8 settembre, poi azienda e sindacato valuteranno un nuovo calendario produttivo per l'autunno - anche alla Savio Macchine tessili di Borgomeduna dove il piano prevedeva la cassa integrazione (solo per gli addetti alla produzione) nel periodo post-ferie agostane anche per la prima settimana di settembre.

LA PREOCCUPAZIONE

Ma c'è una situazione su tutte che sta preoccupando il sindacato dei metalmeccanici della provincia: quella della Zml di Maniago. L'azienda (fa parte del Gruppo Cividale e occupa oltre 550 addetti) già nel periodo pre-Covid aveva subito qualche rallentamento e stava utilizzando la cassa integrazione in due dei comparti produttivi in cui è specializzata: il filo di rame e componenti in ghisa. Soprattutto in questo secondo comparto la diminuzione della produzione da circa 55 mila tonnellate annue alle previste 30 mila di quest'anno aveva richiesto l'utilizzo della cassa a rotazione proprio negli impianti a ciclo continuo della fonderia che hanno costi fissi e di gestione piuttosto elevati. Ma nelle ultime settimane a registrare la frenata più brusca e preoccupante è stato il settore dell'alluminio legato ai componenti per l'automotive. Un rallentamento che ha fatto venere meno il tradizionale bilanciamento tra settori nella fabbrica maniaghese. «Un andamento che ci sta molto preoccupando - sostiene una fonte sindacale - anche perché l'azienda sta adottando una gestione della cassa che penalizza soprattutto un gruppo di lavoratori anziché prevedere una gestione più redistribuita ed equa sull'intero organico».

d.l.

