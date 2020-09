MONTASIO

PORDENONE Dati in positivo per il formaggio Montasio Dop: nei primi sette mesi dell'anno l'incremento delle vendite ha registrato un + 5,5%. A fine luglio le forme vendute sono state 562 mila contro le 530 mila dello scorso anno e si punta a chiudere il 2020 a 900 mila forme.

Dati che evidenziano importanti segnali sul piano dell'accreditamento e di costruzione del valore sul prodotto - dichiara il presidente del Consorzio di tutela Valentino Pivetta; abbiamo operato sulle caratteristiche di distintività che rendono il nostro formaggio unico e non omologato e il mercato sta premiando il nostro lavoro. In crescita anche la domanda per il formaggio di media stagionatura - oltre i 150 giorni - quando il formaggio assume più gusto e armonia - ha aggiunto soddisfatto il presidente.

GLI OBIETTIVI

«Il nostro obiettivo è stato quello di dare valore alla marca e di parlare a tutti i nostri target di riferimento sottolinea il direttore Renato Romazin - presentando il Montasio Dop come un alimento che accompagna il consumatore durante tutti i momenti della sua giornata e della sua vita: un perfetto alleato per la salute e il benessere grazie al suo apporto energetico e per la sua naturale caratteristica di essere senza lattosio.

Il Consorzio proseguirà così le sue attività su questa strada con un intenso piano di promozione che coinvolgerà le principali insegne della distribuzione organizzata anche del Nord e Centro Italia.

Una particolare attenzione sarà dedicata al settore Horeca e alle Gastronomie specializzate intensificando le attività di degustazioni, gli apertivi e gli assaggi del formaggio Montasio. Azioni che si estenderanno anche oltreconfine, nella vicina Austria, per tutto il 2021.

Fondamentale per il Consorzio il dialogo con le istituzioni con le quali continuerà a collaborare nel consolidamento dell'originale tipicità e dell'identità della Dop Montasio, peculiarità che l'ente consortile sta custodendo allo scopo di poter rispondere alle esigenze di sostenibilità, rispetto del benessere animale, tradizione, qualità e innovazione, nella massima salvaguardia e presidio della sicurezza alimentare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA