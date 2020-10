FONDAZIONE

PORDENONE Eliminare l'utilizzo delle bottiglie di plastica nella scuola. È l'obiettivo dell'iniziativa lanciata dalla Cittadella della formazione e della solidarietà, che riunisce Fondazione Opera Sacra Famiglia e scuola paritaria superiore Naonis Studium, grazie al contributo di Prestipay, il brand del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano, che ha sostenuto l'iniziativa regalando 250 borracce di acciaio agli studenti. Secondo l'ultimo rapporto di Greenpeace ogni anno almeno 8 milioni di tonnellate di plastica per lo più oggetti monouso come bottiglie, stoviglie, cannucce e sacchetti finiscono negli oceani. Questa plastica non si decompone con il tempo, ma si riduce in frammenti più piccoli che hanno conseguenze molto gravi per la vita terrestre e marina. Un'emergenza da affrontare con l'impegno di tutti. Per questo motivo la Fondazione Opera Sacra di Pordenone ha deciso dare il proprio contributo promuovendo l'iniziativa Scuola Plastic Free, volta ad eliminare l'utilizzo di bottiglie di plastica all'interno della scuola.

L'iniziativa è sostenuta da Prestipay, il brand del Gruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano, nato per rispondere alle esigenze di accesso al credito delle famiglie clienti delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali del Gruppo, che in Friuli Venezia Giulia è rappresentato da 6 banche molto presenti sul territorio: la Cassa Rurale FVG, Friulovest Banca, Bancater, Primacassa, ZKB - Zadruna Kraka Banka e la BCC di Turriaco. «Sono particolarmente orgoglioso del traguardo raggiunto, per il quale ringrazio sentitamente Prestipay, che ci consente di eliminare l'utilizzo della plastica monouso spiega Eugenio Adriano Rosset, presidente della Fondazione Opera Sacra Famiglia la scuola, che svolge un ruolo importante nella formazione e nell'educazione dei ragazzi, ha l'obbligo di sensibilizzare le nuove generazioni rispetto alla minaccia rappresentata dall'inquinamento da plastiche che colpisce l'ambiente e l'ecosistema marino. Intraprendere un percorso virtuoso volto a promuovere tra gli studenti e gli insegnanti il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente è possibile e doveroso».

Le borracce donate da Prestipay, nell'ambito del progetto Scuola Plastic Free, sono in acciaio e completamente riciclabili. L'intento del progetto è quello di favorire nella vita di tutti i giorni, la sostituzione della classica bottiglietta di plastica. L'utilizzo dell'alternativa in acciaio per gli studenti della Cittadella della formazione e della solidarietà, infatti, permette di risparmiare oltre 20 chilogrammi di plastica alla settimana, corrispondenti a ben 1 tonnellata di plastica all'anno, per produrre la quale si eviterà di generare circa 4.8 tonnellate di Co2. Si tratta di un piccolo grande contributo alla rivoluzione plastic free che sempre più consensi sta raccogliendo in Italia e nel mondo anche grazie ad iniziative come questa, volte a modificare i comportamenti di consumo dei più giovani attraverso piccoli gesti quotidiani che possano determinare grandi cambiamenti per il futuro del pianeta.

