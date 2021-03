Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMEPORDENONE Non succedeva da tempo, e inevitabilmente ora il fatto diventa un caso di studio. In una Rsa della provincia di Pordenone si è acceso un focolaio (per ora limitato) di Coronavirus. Si tratta della struttura di Azzano Decimo, che sin dall'inizio della pandemia accoglie pazienti non Covid provenienti dalle degenze in ospedale. E il fatto ancora più particolare è legato al contagio che ha colpito nella stessa struttura...