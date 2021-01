EMERGENZA IN CLASSE

PORDENONE In provincia di Pordenone, non era mai successo. Il metodo scuole del Dipartimento di prevenzione sino ad oggi aveva sempre funzionato: si intercettava un contagio (tra gli alunni o tra i membri di personale), si isolavano i contatti stretti e al limite si mandava in quarantena una classe. Non era mai stata chiusa una scuola intera, come invece era accaduto in provincia di Udine e a Trieste. Da ieri nemmeno la provincia di Pordenone può più vantare questo primato. La scuola primaria Rosmini, a Villanova di Pordenone, è infatti stata dichiarata chiusa dal Dipartimento di prevenzione a causa di un focolaio di contagi. Niente lezioni né ieri, né lunedì. Se tutto andrà bene si tornerà in classe da martedì.

I DETTAGLI

«Abbiamo saputo della decisione del Dipartimento di prevenzione - ha spiegato la dirigente del Comprensivo Pordenone Sud, Armida Muz -. Si tratta di una scelta dettata dalla prudenza che ci trova d'accordo». Poi la spiegazione: «Cinque membri del corpo docenti (tra cui un educatore, ndr) sono risultati positivi e la situazione è sembrata in peggioramento. Per questo l'autorità sanitaria ha deciso di provvedere alla chiusura della scuola. Abbiamo avuto poco preavviso, ma capiamo l'emergenza e ci teniamo alla sicurezza di tutti». Alla Rosmini, quindi, è nato un micro-focolaio, che se non controllato immediatamente rischiava di crescere ancora.

LE AZIONI

Lunedì il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale sottoporrà al test rapido antigenico il corpo docenti, la dirigenza dell'istituto e i membri del personale Ata. Sarà solo quello il passaporto per poter far tornare in aula gli studenti. Altrimenti bisognerà attendere ancora.

Ieri mattina di fronte al cancello della scuola, in via Pirandello a Villanova di Pordenone, è stato affisso un cartello che avvertiva della chiusura del plesso della Rosmini per motivi legati al Covid. Poi sono diventati più chiari i contorni dell'emergenza in corso.

L'ANTEFATTO

Solo la scorsa settimana il Dipartimento di prevenzione era già entrato nelle classi della Rosmini di Villanova di Pordenone. Erano state esaminate grazie ai test rapidi antigenici tre classi. In due di queste non erano emersi positivi, mentre nella terza due alunni avevano fatto scattare l'allarme, risultando contagiati dal Coronavirus. L'intera classe era stata messa in quarantena a scopo precauzionale. Ora la decisione più drastica, quella di chiudere per due giorni (oggi le lezioni sarebbero comunque state sospese) l'intera scuola.

Dall'inizio dell'anno il Dipartimento di prevenzione ha effettuato più di un intervento al giorno per esaminare situazioni legate ai contagi nelle scuole del Pordenonese che erano rimaste aperte, quindi asili, elementari e medie.

