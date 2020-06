LA RIBELLIONE

PORDENONE Genitori, ragazzi e insegnanti: sono stati circa duecento coloro che, ieri mattina, si sono presentati ai piedi della scalinata di piazza XX Settembre per il flash mob Il futuro è ora, con il quale hanno chiesto di ritornare a scuola come prima, ossia con regole meno rigide rispetto a quelle che si vanno delineando in questi giorni. Insomma, niente mascherine e niente plexiglas. I manifestanti si sono ritrovati intorno alle 11 per un breve intervento con la lettura delle motivazioni del flash mob, alle quali è seguita la canzona di Sergio Endrigo Ci vuole un fiore. Diversi coloro che si sono presentati in piazza con cartelli come Tutti a scuola vicini e senza paura, La distanza sociale imposta a un bambino è come cemento su un germoglio, Più ci distanziate più diventeremo uniti, Vogliamo una scuola reale: contatto, sorrisi, relazione, abbracci e Con la didattica a distanza la scuola va in vacanza.

BASTA INCUBI

«Non possiamo accettare spiega Agnese Bessega, una degli organizzatori che i bambini si sveglino la notte con l'incubo di non rivedere i propri amici. Crescere insieme è fondamentale per una formazione sana, prossemica (quando lo studio della distanza deventa contenuto della conoscenza), valorizzando le regole del vivere civile. Non possiamo pensare ad un altro anno scolastico come quello passato. Chi ha figli piccoli oggi ha i nonni impegnati. A volte ho dovuto portare con me al lavoro i figli». La scuola, secondo gli organizzatori, deve restare un luogo di socializzazione, di scambio, di gesti spontanei e vissuti in un ambiente sereno ed empatico, nel rispetto del bisogno di ogni essere umano, in particolare dei bambini, di socializzare in modo armonico per sviluppare competenze civiche, relazionali, creative e di apprendimento.

LA RACCOLTA FONDI

Intanto ha superato quota mille euro la raccolta di fondi Pordenone riparte dalla scuola, lanciata online 4 giorni fa da Valentino Zuzzi e Federica Paggiaro a favore delle scuole del Comune di Pordenone. L'iniziativa segue quella avviata mesi fa dai fratelli Zuzzi, sulla stessa piattaforma Gofundme, per sostenere il reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Pordenone. L'obiettivo è quello di permettere a tutti gli alunni e alle loro famiglie di ripartire a settembre in tutta tranquillità attraverso una maggiore digitalizzazione, maggiori spazi e un incremento del personale che si occupa dell'accudimento dei bambini. L'iniziativa della raccolta fondi è supportata anche dall'amministrazione comunale pordenonese. (lz)

