FIUME VENETO

GAS, FAMIGLIA

SOCCORSA

Una famiglia di Pescincanna è stata soccorsa domenica notte per un'intossicazione da monossido di carbonio dovuta al malfunzionamento del tubo della caldaia. A chiedere aiuto ai Vigili del fuoco di San Vito è stata la padrona di casa verso le 3 di notte i notte, in quanto era scattato d'allarme che segnala un malfunzionamento della caldaia. La famiglia - padre, madre e due bambini - sono stati accompagnati in ospedale dal personale sanitario arrivato in ambulanza. Nessuno ha avuto bisogno di essere sottoposto a terapia, anche perchè la presenza di monossido di carbonio aveva livelli bassissimi.

CARITAS

DIRITTI

CONGELATI

Oggi, alle 20.30, le Caritas della Delegazione Nord-Est (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto) organizzano l'incontro online Diritti congelati, un momento di riflessione e testimonianza sulla situazione drammatica dei migranti che sono bloccati nei 70 campi in Bosnia-Erzegovina. Interverrà Daniele Bombardi, coordinatore di Caritas Italiana per l'area balcanica, che opera direttamente sul campo. Sarà possibile seguire l'incontro in diretta streaming dal sito www.caritastarvisina.it o dal canale YouTube della Caritas Tarvisina (link diretto all'evento: https://youtu.be/hhqWnBIbrI0).

DANTE ALIGHIERI

CONFERENZA

CON MARIGLIANO

La Società Dante Alighieri Comitato di Pordenone, in collaborazione con l'associazione Norberto Bobbio, organizza una conferenza su Il quadrato magico. Un mistero che dura da Duemila anni di Vincenzo Marigliano. L'incontro si svolgerà sulla piattaforma Zoom alle 17.30. Link reperibile sul sito www.dantealighieripn.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA