Fitness in via Molinari e Piano city Rimossi i paletti, ora si può suonare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REGOLEPORDENONE Cambia il regolamento acustico per far posto ad alcune attività. Il primo caso è quello della Ssd Dance mob, che organizza già da quattro anni corsi di fitness e ginnastica all'aperto nei mesi estivi di giugno e luglio sulla piastra esterna del Polisportivo di via Molinari, con l'utilizzo di una cassa acustica per la diffusione della musica che accompagna le attività nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle 19 alle 21 e il giovedì dalle 19 alle 19.45. L'area non era finora individuata nel Pcca, il Piano comunale di...