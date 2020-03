NELLE LINEE PRODUTTIVE

PORDENONE «Una situazione eccezionale, senza precedenti e che necessita di misure altrettanto eccezionali da adottare tempestivamente da tutti senza polemiche», è quanto scrive nella lettera che il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti ha trasmesso agli associati stante il perdurare delle criticità legate alla diffusione del Covid19. «A noi spetta il compito di supportare i decisori, apportando la nostra esperienza, facendoci portatori delle istanze dei nostri associati, affinché i decisori stessi possano assumere le migliori scelte possibili, nella consapevolezza però che le loro decisioni vanno comunque rispettate. In tal senso - scrive Agrusti - abbiamo suggerito e condiviso con l'amministrazione regionale la necessità di incentivi economici per fronteggiare la crisi di liquidità, la necessità di individuare specifici ammortizzatori sociali per rispondere alle particolari esigenze del momento, la necessità di adottare un protocollo univoco per eventuali manifestazioni di contagio nei reparti produttivi». È stato trasmesso anche un vademecum a tutte le aziende su come comportarsi nel caso in cui ci siano casi di possibile contagio e di contagio in azienda: in ogni caso va avvisata l'autorità sanitaria e contatto il 112. Intanto si allunga la lista delle imprese che per precauzione attuano il test della febbre attraverso il termoscanner all'ingresso delle fabbriche: anche la Friul Intagli di Prata si è aggiunta alla lista. In conseguenza dell'emergenza Coronavirus, il Comune di Pordenone ha deciso di differire il termine di pagamento della seconda rata Tari 2019 per le attività produttive dal 31 marzo al 31 maggio 2020. Il provvedimento riguarda tutte le utenze non domestiche, dai ristoranti ai negozi, dai cinema alle attività artigianali e agli uffici. Il pagamento, fa sapere il Comune pordenonese, potrà essere effettuato utilizzando il modello F24 già consegnato.

Bofrost, leader nazionale nel settore della vendita diretta di surgelati, ha registrato una crescita del cento per cento degli acquisti online in media, ogni giorno, dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Per questa ragione, l'azienda con sede a San Vito si è attrezzata per rispondere all'aumentata richiesta di servizi a domicilio. «L'azienda ha notato che da domenica 23 febbraio gli ordini online sono aumentati in media del 100% ogni giorno - conferma l'ad Bofrost Italia Gianluca Tesolin - e prevediamo che questa tendenza proseguirà fino a quando la situazione non tornerà alla normalità, rafforzata anche dalla recente raccomandazione di non uscire di casa rivolta in tutta Italia agli over 65, che rappresentano una fascia di clientela importante per Bofrost».

