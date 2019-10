Finte trasferte di operai specializzati per non pagare imposte: 580 irregolari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEPORDENONE La Compagnia della Guardia di Finanza di Gorizia ha concluso nei giorni scorsi la terza fase dell'operazione Overtime, finalizzata al contrasto del lavoro sommerso ed al riscontro del corretto assolvimento degli obblighi dei sostituti d'imposta, scoprendo l'assunzione irregolare di ulteriori 579 operai specializzati, in prevalenza di nazionalità rumena, polacca, bosniaca e croata, ai quali, nel periodo dal 2014 al 2018, parte delle retribuzioni sono state camuffate in busta paga con una voce non imponibile ai fini fiscali...