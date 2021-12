ASTA

PORDENONE Non c'è pace per il PalaCsi, la struttura polivalente di viale della Comina. L'immobile, inaugurato nel 2008 e pignorato dalla banca, è finito all'asta. Ma senza che si sia ancora fatto avanti un acquirente. E così anche il suo prezzo a base d'asta è calato: rispetto ai 225mila euro iniziali, il 21 febbraio potrebbero bastare 169mila euro: 56mila euro in meno. Un affare, verrebbe da dire, considerato che il Pala Csi, fortemente voluto dal Centro sportivo italiano di via Pordenone, che ora ha sede in via Revedole, sebbene sia in disuso da qualche anno, è stato pensato per ospitare il calcio a cinque, basket, volley, pattinaggio e pallamano.

Discipline di squadra alle quali il Csi stesso avrebbe volevo dare una casa dignitosa ma che, non riuscendo più a fronteggiare i pagamenti delle rate del mutuo di 900mila euro acceso con un istituto di credito per realizzare la struttura polivalente, è stato prima pignorato per poi essere messo all'asta. Un colpo al cuore per tantissimi sportivi che, di buon grado e con tanto entusiasmo, avevano cominciato a frequentare la struttura inaugurata tredici anni fa nella zona del Villaggio del fanciullo, su un terreno di proprietà dell'Opera sacra famiglia. La vendita dell'immobile è stata autorizzata il 9 dicembre dell'anno scorso dal giudice dell'esecuzione Francesco Tonon. All'asta è andata la proprietà superficiaria con durata di 60 anni dalla stipula della costituzione del diritto. Il palazzetto si sviluppa su due piani fuori terra, all'interno di un lotto di 5mila e 530 metri quadrati catastali. È completato da un'ampia corte scoperta a uso percorsi, da un giardino piantumato, da un parcheggio e da un'area di manovra. Al piano terra ospita servizi igienici, spogliatoi, docce, infermeria, magazzino attrezzi; al primo piano l'area direzionale, la sala riunioni, due sale tecniche, bagni, ripostiglio e terrazzo scoperto. In una zona decentrata, al confine con il comune di San Quirino, c'è un palazzetto dello sport da tempo in disuso. Quegli spazi, dopo il pignoramento da parte della banca, sono rimasti vuoti.

E la struttura, di fatto, si sta progressivamente degradando. Senza contare, poi, le incursioni di vandali ai quali non è parso vero di potersi appropriare, abusivamente, di uno spazio abbandonato. Il Csi di Pordenone, la cui segreteria attualmente ha traslocato in via Revedole, in spazi messi a disposizione dalla curia vescovile, ha anche sporto delle denunce contro i responsabili (ignoti) di atti vandalici. L'ente sportivo, non avendo più in gestione la struttura, non può fare altro. La speranza è che qualcuno, già alla prossima asta, possa muovere un passo in avanti. La vendita senza incanto è fissata per il 21 febbraio, alle 15, nella sala aste di Edicom Finance di Pordenone, in viale Marconi, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. Il versamento della cauzione è da effettuarsi attraverso assegno circolare o bonifico bancario (per un importo minimo pari al 10 per cento del prezzo offerto). Il notaio delegato è Gaspare Gerardi, mentre il custode nominato è Paola Chiandotto. Al di là dei salti mortali che il commissario straordinario Tiziano Cornacchia ha fatto per salvare il PalaCsi, conti alla mano era difficile, se non impossibile, evitare il pignoramento. Mutuo troppo oneroso (900mila euro) e nessuno che si sia fatto avanti per rilevare quella struttura.

Il commissario è riuscito a pagare tutti gli interessi passivi e altri debiti pregressi ma le rate del mutuo sono rimaste in sospeso. Da lì la decisione di abbandonare il palazzetto, attendendo il pignoramento della banca e quindi, l'ultimo anno, la messa all'asta.

Alberto Comisso

