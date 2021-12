REGIONE

PORDENONE Dalla legge di Stabilità regionale un'occasione di rilancio per Pordenone. Per questo, in occasione dell'imminente passaggio in Aula, la richiesta del consigliere Nicola Conficoni (Pd) è quella di assegnare una quota importante di risorse anche agli enti locali: «Anche per Pordenone abbiamo concentrato la nostra attenzione su questioni infrastrutturali, fiscali, ambientali e socio-sanitarie. L'auspicio è che il centrodestra sappia cogliere i nostri contributi, lasciando da parte retro-battaglie politiche». Il consigliere annuncia infatti la presentazione di una serie di emendamenti alla Finanziaria, preparati dal gruppo consiliare del Pd per la città di Pordenone. «Un tema del quale abbiamo più volte sottolineato l'importanza è quello della nuova casa di riposo, per la cui costruzione proponiamo uno stanziamento di sei milioni di euro; 500mila euro per la realizzazione di una rotatoria lungo la statale 13 e per eliminare il semaforo che regola l'incrocio con via del Troi e via Castelfranco Veneto; due milioni per l'installazione di barriere fonoassorbenti tra l'Interporto e l'abitato confinante, sollecitate dal collega Sergio Bolzonello». Sul fronte della spesa corrente, il Pd, che in Europa ha portato a casa i fondi del Pnnr e a Roma sostiene la riduzione delle tasse voluta dal governo Draghi, chiede anche alla Regione di assegnare agli enti locali fondi aggiuntivi per compensare l'aumento della bolletta energetica. In questo modo l'amministrazione comunale di Pordenone potrebbe limitare l'aumento dell'addizionale Irpef e della Tari».

L'AMBIENTE

Accanto alle opere pubbliche e alla questione fiscale, continua Conficoni, «rivolgiamo attenzione all'ambiente chiedendo di stanziare dei fondi per incoraggiare la riconversione ecologica dei mezzi per la raccolta dei rifiuti, sviluppare progetti di forestazione urbana, sostituire le caldaie maggiormente inquinanti, sostenere l'attuazione dei piani antismog, premiare gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro in bicicletta». Tra le istanze del Pd c'è anche la sicurezza idraulica: «Rilanciamo l'idea di concedere contributi ai privati che installano dispositivi finalizzati a limitare il rischio di allagamenti, senza dimenticare la manutenzione del fiume Noncello». Inoltre, illustra ancora Conficoni, «è necessaria una forte attenzione al sociale. Il Covid ha aumentato l'isolamento relazionale e il disagio giovanile, che sta degenerando in atti di vandalismo. Per questo la richiesta è di garantire maggiori fondi per contrastare questi fenomeni, anche rilanciando progetti di cittadinanza attiva come Genius Loci. Infine, proponiamo di confermare le risorse aggiuntive assegnate lo scorso anno al Consorzio universitario e un contributo per sostenere la candidatura della città a Capitale della cultura».

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA