Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CENTRI DIURNIPORDENONE È stato accolto il mio ordine del giorno che impegna il presidente Fedriga e la Giunta regionale a valutare la possibilità di mettere in atto ogni possibile iniziativa per prevedere un intervento finanziario urgente e sostenere gli interventi manutentivi necessari ai centri diurni a gestione diretta del territorio pordenonese e garantire così continuità di servizio alla popolazione con disabilità. Lo rimarca in una...