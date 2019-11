FINANZIAMENTI PORDENONE Investimenti concentrati sul quartiere di Torre nel 2020:

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZIAMENTIPORDENONE Investimenti concentrati sul quartiere di Torre nel 2020: in quella Circoscrizione si concentrano infatti, per il prossimo anno, lavori per un totale di otto milioni 463mila euro, ben al di sopra delle risorse destinate alle altre zone della città. Immediatamente dopo, infatti, arriva la Circoscrizione Centro, ma la distanza è notevole: vi si spenderanno infatti due milioni 329mila 901,50 euro. Più o meno alla pari i tre quartieri seguenti Rorai-Cappuccini con un milione 834mila 654,72 euro, la Circoscrizione Nord...