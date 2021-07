Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMUNEPORDENONE Verso l'assemblea dei soci di Pordenone Fiere. Il Comune cerca candidati per la nomina diretta di due componenti del Consiglio di amministrazione di Pordenone Fiere spa e la successiva designazione del presidente. Per questo l'Amministrazione ha lanciato il bando per le candidature: una procedura che deve essere obbligatoriamente seguita in quanto si tratta di società partecipata, a maggioranza pubblica.È stato pubblicato...