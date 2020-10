FIERE IN REGIONE

PORDENONE Il tema della Fiera regionale unica è nuovamente rimbalzato nell'agenda della politica regionale. L'occasione è stata l'inaugurazione nel fine settimana della rassegna Casa Moderna nei padiglioni fieristici di Udine. L'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha parlato di un'avventura già partita e che si porterà a casa. Meno convinto di arrivare a una società unica per la gestione delle due fiere regionali, Pordenone e Udine-Gorizia, è il sindaco di Udine Pietro Fontanini che preferisce ancora sentire parlare di aggregazioni e collaborazioni. Un dibattito che in riva al Noncello è considerato quasi ormai superato. Anche se da Pordenone Fiere - e dagli azionisti di maggioranaza, in primis il Comune di Pordenone - si continua a chiedere un necessario accompagnamento economico-finanziario della Regione. Come dire: siamo pronti a procedere verso la società unica, ma devono esserci delle precise condizioni sull'eredità dei bilanci in rosso. In ogni caso a Pordenone si guarda ormai avanti e la strada dell'unica società viene considerata oltre che percorribile ormai inevitabile. E addirittura tra gli azionisti e i vertici di vile Treviso ci sarebbe una data (in realtà sarebbe stata stabilita dalla Regione come ipotesi di una bozza di accordo) entro la quale chiudere la partita: fine marzo del 2021. Come tutti gli appuntamenti della politica anche questa data potrebbe essere spostata o perdere valore man mano che i mesi passano. Ciò che è certo però è che a Pordenone la Fiera sta lavorando a tamburo battente per recuperare le manifestazioni e i saloni che si sono persi o rinviati in questo terribile 2020. Ma nel calendario delle iniziative c'è anche un appuntamento che vuole fare il punto sul futuro del sistema fieristico locale e nazionale. Il prossimo 23 ottobre, in occasione dell'apertura del La Fiera (una sorta di riedizione innovativa della Campionaria voluta per rilanciare le imprese del territorio) è previsto un incontro proprio sull'assetto della rete fieristica al quale parteciperanno i vertici nazionali del settore espositivo. «Sarà un'occasione importante - sottolinea Renato Pujatti, presidente di PnFiere - per fare il punto sul settore in questo anno difficilissimo per tutti».

IL CALENDARIO

Sono già tre - il prossimo fine settimana sarà la volta della rassegna Nordest Colleziona - le manifestazioni che si sono realizzate dopo la ripartenza avvenuta in agosto. E il calendario per il 2021 prevede già alcuni degli appuntamenti più importanti: per marzo è infatti prevista Ortogiardino, per ottobre è stata confermata Sicam (il Salone internazionale dei componenti per il settore del mobile) e per novembre è previste Rive, la rassegna sull'intera filiera del comparto vitivinicolo, unica del genere in Italia. Nel frattempo, sempre a ottobre, sarà presentato il quarto bilancio di sostenibilità: i conti della ricaduta sull'indotto territoriale. Per il 2020 due in particolare i punti di forza: i cinque mesi e mezzo in cui la Fiera si è trasformata nel polo dei tamponi con l'Asfo e il trasloco dei seggi elettorali in occasione del referendum.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA