FIERA

PORDENONE L'allungarsi del lockdown fino alla prima settimana di maggio mette a rischio buona parte del calendario delle manifestazioni fieristiche. Un dramma per Pordenone Fiere che corre il pericolo di un pesantissimo contraccolpo anche sul bilancio: Ortogiardino (ormai di fatto persa) e la fiera del Radiomatoare primaverile (che sarà rinviata a giugno) da sole pesano per circa un milione di euro nei conti dell'ente di viale Treviso. Ecco perché la Fiera sta lavorando da quasi un mese a un piano straordinario di emergenza che servirà soprattutto a fare girare liquidità (che al riavvio riproduttivo sarà come l'ossigeno per un sistema economico finito in terapia intensiva) per le aziende del territorio. Una cura per il rilancio che vedrà il debutto di due grandi manifestazioni fieristiche: il ritorno di una sorta di Campionaria tra fine agosto e inizio settembre e un salone, questo già a giugno, dedicato all'esposizione e alla vendita dei prodotti delle aziende territoriali che si metteranno in vetrina anche al fine di battezzare la ripartenza dei settori chiave come il legno-arredo, la meccanica ma anche l'agroalimentare.

LAVORO NON STOP

Al piano straordinario volto a mettere in sicurezza il calendario fieristico di questo terribile 2020 stravolto dalla pandemia lo staff della spa fieristica guidata da Renato Pujatti sta lavorando ormai da diverse settimane. In realtà sottolinea il presidente nonostante lo stop forzato e obbligato di alcune manifestazioni non ci siamo mai fermati. E pure a uffici chiusi lo staff è operativo da casa in smart-working. E a questo proposito devo ringraziare tutti gli addetti che si sono messi a disposizione per non fare perdere tempo prezioso alla riorganizzazione degli eventi. Perché aggiunge non è che possiamo aspettare il 3 maggio e ricominciare da lì, magari per organizzare un nuovo evento a giugno. Per farlo è necessario partire per tempo al fine di non perdere occasioni importati di rilancio per l'economia del territorio che rischia di arrivare stremata a inizio estate.

NUOVE ESPOSIZIONI

Per dare una chance alle imprese locali la Fiera ha riguardato nel proprio passato. Si sta infatti progettando una sorta di Campionaria innovativa. Un salone come spiega Pujatti che tra fine di agosto e inizio di settembre offra alle aziende del territorio la possibilità di esporre e vendere i proprie prodotti e le proprie eccellenze. Per giugno invece tenteremo di mettere in campo una seconda iniziativa rivolta alle piccole e medie realtà dei settori portanti dell'economa ma anche dell'agroalimentare affinché le attività produttive possano fare girare quella liquidità che sarà fondamentale per ripartire. Per altre importanti manifestazioni si pensa invece a un rinvio autunnale. Sia Eco-Casa che Happy business to you lo slittamento ipotizzato è per settembre o ottobre. In particolare Happy business potrebbe diventare una vetrina importante per il settore del legno-arredo orfano del Salone del mobile di Milano.

HUB SANITARIO

Nel frattempo in Fiera dopo il patto con Azienda sanitaria e Comune di dieci giorni fa dove il piano terra e parte del parcheggio interno sono stati trasformati in un hub sanitario sta proseguendo l'attività per i tamponi direttamente in auto nei pazienti chiamati dal Dipartimento di prevenzione. L'attività non si fermerà neanche a Pasqua e Pasquetta. Un risultato raggiunto in questa emergenza con la collaborazione immediata tra enti. Una disponibilità che abbiamo sentito come un dovere, conclude il presidente.

d.l.

