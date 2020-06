FIBRILLAZIONI

PORDENONE Prima la delega al Personale, passata dal vicesindaco Eligio Grizzo alla collega Mariacristina Burgnich. Poi quella alla Difesa del suolo e alle opere idrauliche, originariamente assegnata a Stefania Boltin e che il sindaco ha avocato a sé. Due cambiamenti avvenuti in realtà nei mesi scorsi, prima ancora del lockdown, come precisa il primo cittadino, per motivi esclusivamente di efficienza, ma che non erano stati ufficializzati. Il secondo è venuto alla luce nel corso del Consiglio comunale di lunedì, quando il sindaco ha risposto personalmente a un'interrogazione del Pd sulla sistemazione idrografica di via Zorutti, illustrando l'intenzione di inglobare questo intervento con la sistemazione idraulica di via delle Spezzadure, da realizzare nella seconda metà del 2021. Quanto al minivalzer delle deleghe, Ciriani chiarisce che c'è stata una redistribuzione degli incarichi, avvenuta diverso tempo fa, ben prima del lockdown e che ha riguardato appunto la delega alla Difesa del suolo e alle opere idrauliche, il Personale e, in precedenza, il Verde, inizialmente affidato al consigliere delegato Simone Polesello fino a quando quest'ultimo era stato eletto in Consiglio regionale.

ORGANIZZAZIONE

Si tratta - spiega il primo cittadino - di decisioni dettate da ragioni di efficienza e legate anche all'organizzazione degli uffici, oltre che al fatto che gli assessori in questione hanno già la competenza su settori impegnativi come l'Ambiente nel caso di Stefania Boltin e le Politiche sociali per il vicesindaco. Ma c'è chi fa notare che la redistribuzione, pur limitata, delle deleghe punisca la Lega. E questo nonostante nello stesso Consiglio, sul tema della nuova scuola Lozer, sia stato proprio Grizzo a rivendicare la compattezza della maggioranza, accusando Daniela Giust (Pd) di creare zizzania. Il vicesindaco ha infatti ribadito che Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Autonomia responsabile e Pordenone Cambia sono una maggioranza compatta sugli obiettivi e sulla realizzazione del programma elettorale, quindi la Lega fa la sua parte, Forza Italia fa la sua parte, il sindaco con Fratelli d'Italia fa la sua parte. E, a proposito di Lega, sottolinea il ruolo avuto dalla parlamentare del Carroccio Vannia Gava nelle spedizioni romane a caccia delle risorse: Io e gli altri consiglieri della Lega ci siamo sempre interfacciati: una squadra, una Giunta e un sindaco capaci di serrare le fila quando serve.

LE OPPOSIZIONI

La redistribuzione delle deleghe di Giunta decisa dal sindaco Ciriani premia il suo partito, FdI, e mortifica la Lega - sottolinea tuttavia Nicola Conficoni (Pd) -. L'assessore Cristina Amirante descrive una città in crescita, ma i negozi di vicinato sono diminuiti e gli utenti dei servizi sociali aumentati. Anche il ritardo nell'elaborazione dei piani urbanistici e della mobilità, l'improvvisazione con cui vengono portate avanti opere pubbliche importanti come la riqualificazione di viale Marconi, la penalizzazione della sanità pordenonese e l'assenza di alleanze nella gestione dei rifiuti testimoniano le difficoltà dell'amministrazione comunale a mantenere promesse e aspettative. Che dopo la maldestra sortita di FdI sulla Lozer la Lega abbia sentito l'esigenza di marcare la sua presenza non stupisce più di tanto. Quanto alle deleghe, dopo lo stop al centro per il riuso e alla raccolta differenziata porta a porta voluti dall'assessore Boltin, la decisione è un altro duro colpo inferto all'indebolito alleato.

Lara Zani

