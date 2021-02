IN QUESTURA

PORDENONE Dopo la Polizia di Stato, i vigili del fuoco. Ieri sono iniziate le operazioni di vaccinazione in provincia, con base all'ufficio sanitario della Questura.

Nelle due postazioni di vaccinazione hanno assistito all'avvio della campagna, il questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio, il prefetto Domenico Lione, l'architetto Stefano Zanut vice dirigente del Comando provinciale dei vigili del fuoco e il Direttore dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale Joseph Polimeni, a testimoniare l'inizio delle vaccinazioni per i vigili del fuoco. La somministrazione dei vaccini è curata dal dirigente dell'ufficio sanitario provinciale della Questura di Pordenone Maria Chiarelli, con la collaborazione di due infermiere appartenenti allo stesso ufficio e sotto la regia dell'Ufficio per il coordinamento sanitario della Polizia di Stato del Triveneto di Padova.

Nelle due postazioni saranno somministrati 50 vaccini al giorno, dalle 9 alle 19. Al riguardo, il questore della Provincia di Pordenone sottolinea come «l'Ufficio sanitario partecipa, a pieno titolo, alla campagna di vaccinazione massiva non solo per il personale della Polizia di Stato, ma anche a favore del corpo nazionale dei vigili del fuoco, a testimonianza di quell'essere a disposizione anche degli altri per far sì che presto in molti possano vaccinarsi.

Quanto all'adesione, il personale del Comando dei vigili del fuoco della provincia di Pordenone ha detto sì alla vaccinazione con un'adesione del 75 per cento, solo di poco inferiore alla percentuale riscontrata all'interno della Questura stessa da parte degli agenti della polizia di Stato. Ora toccherà anche a carabinieri e Guardia di Finanza, con la vaccinazione che avverrà nei locali dell'ospedale di Pordenone. Si utilizza il siero di AstraZeneca.

