Mentre l'Azienda sanitaria annuncia che gli elenchi sono pronti e che nei prossimi giorni il ritardo sarà colmato, non si placano le proteste dei familiari degli anziani ultraottantenni che non possono recarsi nei Distretti per ottenere il vaccino ma che devono attendere una chiamata per l'iniezione a domicilio. Dopo la prima testimonianza arrivata da Pordenone, la seconda puntata arriva invece da Sacile. A spiegare i fatti è Marina, una figlia intrappolata in una rete di disagi. «Dopo l'intera giornata trascorsa al telefono con l'illusoria speranza di trovare libero il centralino del call center per prenotare la vaccinazione anti-Covid per la mamma di 94 anni - spiega - non deambulante autonomamente, quindi paziente con fragilità, mi reco in farmacia. La mamma viene inserita in lista d'attesa ( con priorità), in giorno e data da destinarsi, per la somministrazione domiciliare del vaccino.

Ancora oggi - e sono trascorsi 20 giorni- non so ancora quanto verrà effettuata la vaccinazione, con che modalità verrò contattata (quindi cellulare sempre acceso e occhio alla posta), ma soprattutto nessuno sa darmi informazioni in merito (call center, distretto sanitario ecc). Un minimo di organizzazione e pianificazione non guasterebbero. Ma nel piano vaccinale non avrebbero dovuto avere la priorità i soggetti fragili?». In regione sono circa 15mila gli anziani con più di 80 anni che non possono muoversi e che sono titolari del servizio di assistenza domiciliare. In provincia di Pordenone, però, ora i ritardi iniziano a diventare pesanti. L'Azienda sanitaria ha assicurato che il problema è in via di risoluzione e che presto partiranno le chiamate e anche le vaccinazioni a domicilio.

