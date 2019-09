Fff, si parte dalle piantumazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA BATTAGLIAPORDENONE Riparte dalle piantumazioni degli alberi la battaglia dei Friday for future pordenonesi, che nell'assemblea in Biblioteca civica hanno messo a punto i dettagli dei prossimi appuntamenti. Il primo è fissato per il 27 settembre, dopo la scuola: alle 13.30, i ragazzi del Friday for future si ritroveranno in piazza XX Settembre per poi dirigersi in bicicletta verso Vallenoncello dove, in un'area situata alle spalle della piscina comunale, verranno piantumati - di concerto con il Comune - un migliaio di alberi. Un modo per...