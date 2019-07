Festival dei cori in santuario Musica e clown in centro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

APPUNTAMENTIPORDENONE L'Estate a Pordenone oggi comincia, alle 11, con le consuete visite guidate gratuite alla città, promosse dal Rotary (con partenza dal Municipio) accompagnate da guide professionali, e prosegue, nel pomeriggio, con le letture per bambini fino ai 6 anni e i loro genitori, alle 16.30, in Biblioteca civica.Sul fare delle sera, dalle 18.30, ad animare il centro ci penseranno gli artisti di Pordenonair: Silvia Scanta, Loud, Manica power Trio. Silvia Scanta - che si esibirà in piazza XX Settembre - è un'artista...