CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FESTE ALPINESAN QUIRINO Alpini in festa, ieri, a San Quirino e Venzone. E proprio nel Friuli Occidentale il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, presente alla giornata conclusiva della 44. Adunata sezionale di San Quirino, ha avuto parole di elogio e di ringraziamento per gli Alpini. «Un alto esempio di dedizione, abnegazione, spirito di collaborazione, sussidiarietà e generosità, oltre che di organizzazione come quello dimostrato per l'Adunata provinciale a San Quirino - ha detto il vicepresidente regionale Riccardi -, è...