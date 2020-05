I CONTROLLI

PORDENONE Una festa, andata avanti fino alle tre del mattino nella prima notte (quella tra il 18 e il 19 maggio) dopo la fine del lockdown, con alcuni clienti (alcuni alterati dall'alcol) che urinavano sulle vetrine dei negozi vicini e sui muri dei palazzi del centro. Ventuno persone (sanzionate anch'esse), ammassate e senza protezioni, con tanto di foto postate in rete. Troppo, per sfuggire all'attenzione. Abbastanza per causare la prima chiusura di un locale pubblico per la violazione delle norme anti-contagio. Il provvedimento è stato notificato ieri dalla Questura al Caffè Roma di Spilimbergo: sospensione per 45 giorni ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza. La notifica è stata compito del personale dell'ufficio polizia amministrativa e di sicurezza della Questura di Pordenone e del distaccamento della polizia stradale di Spilimbergo. È stata anche inoltrata la proposta al Prefetto per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi del decreto del 25 marzo sulle misure di contenimento anti-contagio. La segnalazione in Questura è arrivata direttamente dal sindaco di Spilimbergo, Enrico Sarcinelli. Le intemperanze riferibili allo stesso locale duravano in realtà da circa due anni: il report parla di intimidazioni, minacce, danneggiamenti nei confronti di esercenti e residenti posti in essere dagli avventori del bar e dalla titolare, una 48enne cittadina albanese. Ma è stata la festa della notte di lunedì a causare la sospensione dell'attività per un mese e mezzo. E a sporcare così una serata - quella di ieri - caratterizzata da una correzione di rotta importante sul fronte della movida indisciplinata.

IL VIAGGIO

Dopo gli assembramenti che lunedì sera avevano catalizzato l'attenzione dei cittadini solerti e delle forze dell'ordine, nel tardo pomeriggio di ieri in centro a Pordenone è andato in scena un aperitivo stile Covid molto più responsabile. E il merito dev'essere tripartito, cioè attribuito a baristi, clienti e vigilanza, quest'ultima sia pubblica che privata. I bar del triangolo della movida di Pordenone si presentavano molto più ordinati. «Solo la presenza della security al di fuori del locale - hanno spiegato ad esempio i titolari e i baristi del Portorico e del Gordo - ha fatto in modo di limitare al minimo gli assembramenti e a far comprendere le regole». Via Mazzini, i due corsi, piazza XX Settembre. Non si notava solo il dispiegamento di unità da parte delle forze dell'ordine, ma soprattutto una maggiore consapevolezza da parte dei titolari delle attività e anche degli stessi clienti. Gordo, Antica drogheria, Ovest, Portorico, Pecora nera. Sono solo alcuni dei bar più conosciuti e frequentati. Ma già dalle 18.30 di ieri si avvertiva che la musica era cambiata. Più mascherine (anche al tavolo) quasi solo clienti seduti e pochi capannelli di persone in piedi, queste ultime subito redarguite e istruite sia dagli steward urbani messi in campo dal Comune che dai vigilantes pagati dai titolari dei bar. Ma in realtà di gente in centro ce n'era, non era una città fantasma. «Preferiamo goderci un aperitivo senza prendere una multa - spiegano due ragazze sedute al Portorico e quindi rispettiamo tutte le norme, pur non rinunciando al piacere dell'happy hour». E anche le distanze sono state rispettate di più. Specialmente in via Mazzini, dove la conformazione della strada stessa favorisce gli assembramenti. E sullo sfondo di quasi tutti i bar del centro, le pattuglie delle forze dell'ordine, con all'interno agenti e militari chiamati a un lavoro che probabilmente non avrebbero mai pensato di dover fare. In sintesi: la prima prova del weekend è stata superata, ora si attende il bis di stasera.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA