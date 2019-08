Festa a Tamai tra concerti sport, briscola e fritto misto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BRUGNERAPrenderanno il via martedì 27 agosto al Campo sportivo comunale, organizzati dalla Polisportiva Tamai, i Festeggiamenti paesani giunti alla 38. edizione che si concluderanno l'8 settembre. In programma ci sono numerosi appuntamenti musicali, culturali, sportivi ed enogastronomici. Il via alle 19 di martedì con l'apertura della Festa della birra con prodotti artigianali tedeschi a caduta Malteus e menù tipico; alle 20.30 prenderà vita la fase eliminatoria del Torneo Acqua & sapone e la gara di briscola; alle 21.45 Musica dance...