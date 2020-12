LA POLITICA

PORDENONE «Noi siamo pronti da prima che il vaccino arrivasse, sia come punti di somministrazione che con il personale che abbiamo dovuto mettere a disposizione come Regioni. Inizialmente doveva essere un potenziamento nazionale, ma per queste prime dosi il bando evidentemente è partito non nei tempi utili per fare avere i 12 mila infermieri e i 3 mila medici che dovevano essere forniti a livello nazionale. Questo significa che dobbiamo togliere personale dalle Prevenzioni per metterlo a fare i vaccini. Sia ben chiaro a tutti. L'ho detto con molto chiarezza al Governo». È quanto ha affermato ieri il presidente Massimiliano Fedriga. In merito al vaccino del collega Vincenzo De Luca, presidente della Campania ha aggiunto: «Immagino che De Luca si sia fatto vaccinare per sensibilizzare alla partecipazione alla campagna. Penso che per far comprendere ai cittadini l'importanza della vaccinazione non ha senso fare da testimonial politici. Bisogna raccontare con chiarezza come funziona il vaccino, tranquillizzare le persone e dire che controindicazioni ci sono per qualsiasi farmaco Io - ha ribadito - appena arriverà il mio turno mi vaccinerò».

Intanto ieri il sindacato regionale dei medici Anaao è intervenuto sul Vax day di Palmanova. «Siamo senza se e senza ma a favore delle vaccinazioni. Ma non possiamo tacere sulle discutibili modalità con cui la campagna è iniziata in regione. Domenica pochi fortunati sono stati convocati a Palmanova per ricevere, a favore di telecamere, il vaccino. Evidente la volontà di avere testimonial eccellenti alla campagna, ma sarebbe stato più opportuno scegliere personale (medici, infermieri, oss) esposti in prima linea nei reparti e nelle strutture a diretto contatto con i pazienti Covid. Non certo chi è lontano da quei luoghi. Non sono state rese note - continua l'Anaao - le priorità per le vaccinazioni. Al Burlo Garofalo e al Cro non risulta alcuna comunicazione ufficiale a tutto il personale sanitario, forse solo ai direttori di struttura. Inoltre a Trieste e Gorizia una vergognosa circolare interna all'Asugi informa che le prenotazioni potranno essere fatte tramite Cup o farmacie abilitate. Alla faccia dei criteri di priorità, si usa una visione burocratico amministrativa rispetto a personale che ha combattuto e combatte la pandemia oltre ogni limite». «Le agende per le prenotazioni - ha replicato l'Agenzia regionale coordinamento salute - sono state aperte all'orario previsto (ieri alle 14, ndr) e le richieste per la vaccinazione possono essere compiute in più modalità da tutti gli operatori sanitari: i propri reparti, i call center e le 400 farmacie regionali. Ciò che stiamo facendo è una corsa contro il tempo per garantire le categorie più a rischio».

