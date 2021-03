Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZAPORDENONE L'ordinanza è arrivata, e porta la data del 6 aprile come termine della zona rossa. Ma è solo una mera formalità, perché resta il concetto già passato negli scorsi giorni: il Friuli Venezia Giulia rimarrà in zona rossa per due settimane, e non solamente sino al 6 aprile. Il tutto a partire da martedì, perché la precedente ordinanza aveva valore per 15 giorni, quindi sino a lunedì incluso. Il limite del lockdown...