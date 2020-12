IL MESSAGGIO

PORDENONE Un'ipotesi spaventosa, ma allo stesso tempo la ricetta per farla rimanere solo un'ipotesi. E iniziare a uscire dall'incubo. A legare i due concetti, un monito forte: «Sta arrivando il vaccino, ci siamo davvero vicini. Cittadini del Friuli Venezia Giulia, ora stringiamo i denti: non possiamo permetterci di arrivare a gennaio in una situazione ancora più grave. Rispettiamo tutte le regole, ma soprattutto usiamo il buon senso». È stato questo, il discorso d'attacco del presidente Massimiliano Fedriga durante la conferenza stampa di ieri.

GIORNI CRUCIALI

«Capiamo - ha aggiunto - che stiamo imponendo limitazioni alla libertà, all'iniziativa, all'economia. Ma se la terza ondata dovesse arrivare con gli ospedali ancora pieni, sarebbe un disastro. E il sistema salterebbe. Vediamo sì una discesa dei contagi, ma troppo lenta. Ma la luce è vicina, a gennaio inizieremo a vaccinare. Facciamo questo sforzo tutti assieme». E ancora: «Dobbiamo evitare a tutti i costi di incontrare nuclei familiari diversi dal proprio. Il rispetto della raccomandazione è fondamentale». E sugli assembramenti: «Anch'io penso che le norme siano diventate via via più confuse: è stato varato il cashback per poter spendere nei negozi, era logico che poi le persone avrebbero frequentato le piazze e le città». Ma il discorso, secondo Fedriga, è un altro: «Non si può andare avanti a colpi di ordinanze e Dpcm: questa è una battaglia che vinciamo tutti assieme. Se qualcuno non si impegna rischiamo tantissimo». Così poi sugli spostamenti tra comuni diversi a Natale: «Speriamo in una misura coerente da parte del governo. Se permettiamo che nei giorni di festa si possa girare in un comune come Roma e a Drenchia no, non c'è l'equità delle misure».

I NUMERI

Il Fvg ha tanti positivi, sono 381 su 100mila abitanti. «Ma siamo a conti fatti la regione che fa più tamponi molecolari in relazione alla popolazione», ha spiegato Fedriga. «Pensiamo che sia uno sforzo utile. Lo scopo è trovare i positivi, non far vedere che ce ne sono pochi». Numeri, questi, spiegati nel dettaglio dal vicepresidente Riccardo Riccardi. Rispetto alla settimana scorsa, i positivi sui test effettuati (senza contare le attività ordinarie di screening) si riducono. Il rapporto sul territorio scende al 25,7 per cento: partiva due settimane fa da dieci punti in più. Negli ospedali, invece, si passa dal 26 al 19 per cento. «Il nostro Rt è a 0,97, tre settimane fa era a 1,09 - prosegue Riccardi -. Quanto ai numeri dei casi per data del prelievo, questa settimana abbiamo 3.030 casi, contro i 4.379 di due settimane fa. I focolai attivi sono 1.950. I casi non associati a catene non note passano da 1.613 a 1.329, quindi in netta diminuzione. Nelle ultime tre settimane viaggiamo circa a 50mila tamponi ogni sette giorni. Tre settimana fa la media del contagio su tutti i tamponi (incluso lo screening e i test rapidi, ndr) era all'11 per cento, poi siamo passati al 9,8 e ora siamo al 9,7 (la media italiana è superiore al 10, ndr)». E ancora i positivi su 100mila abitanti: «Avevamo circa 450 casi, nell'ultima settimana siamo scesi a 381. Facciamo il doppio dei tamponi rispetto alla media italiana. C'è un fenomeno di contagio significativo, ma allo stesso tempo c'è un'osservazione puntuale della situazione. Indaghiamo molto. Rispetto alla media italiana, facciamo il doppio dei tamponi. La pressione sugli ospedali è elevata, ma le Aziende sanitarie hanno sempre risposto alle domande». Ma con il 34 per cento delle Rianimazioni occupate e il 51 per cento dei letti in Area medica esauriti, è chiaro che una terza ondata sarebbe devastante.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA