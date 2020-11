LA REAZIONE

TRIESTE Una giornata convulsa, carica di tensioni. E infine un rinvio, quello dell'entrata in vigore delle nuove misure, che ha scontentato un po' tutti. In primis il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Ha passato le ultime 24 ore attaccato al telefono, confrontandosi sia con membri dell'opposizione che della maggioranza, e ovviamente tenendosi in contatto con gli altri presidenti delle Regioni. Ma alla fine la chiamata più importante, quella del ministro della Salute Speranza, non è arrivata. E a Trieste, nella sede della Regione, è montata l'irritazione. Il presidente Fedriga ha affidato la sua contrarierà rispetto alle mosse del governo a un'intervista a Radiouno.

LE DICHIARAZIONI

«Questo Dpcm è come comprare una casa senza andarla a vedere, perché se non so gli effetti che ha questo Dpcm diventa un problema serio. Non posso scrivere una cosa senza sapere che effetti mi provoca su Paese, cittadini, imprese e lavoratori - ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ai microfoni di Un giorno da pecora su Radiouno-. Il problema - ha spiegato Fedriga - è che ci sono tre fasce di allerta, con rispettive misure da applicare, ma non sappiamo dove queste insistono. Il Dpcm porta con sé impatti enormi e non si sa dove questi si riverseranno. Al momento - ha aggiunto Fedriga - siamo nell'incertezza assoluta per quanto riguarda l'assegnazione del colore di allerta per il Friuli Venezia Giulia. In generale - ha concluso - è molto più razionale la proposta dei medici, che dicono di fare un lockdown, che iniziare a chiudere a casaccio attività, mettendole in ginocchio. Così non affrontiamo il problema del virus. Ora - ha concluso - servono misure efficaci: le Regioni non hanno chiesto il lockdown, ma misure omogenee».

IN SERATA

Nei minuti successivi all'intervista, concessa nel primo pomeriggio, l'irritazione del presidente del Fvg è addirittura aumentata. Da fonti governative, infatti, è filtrata la notizia relativa all'inserimento della regione nella cosiddetta lista gialla, cioè in quella che non comporta nuove limitazioni rispetto a quelle nazionali. Ancora una volta, però, Fedriga non è stato avvisato. In serata è arrivato infine lo slittamento a domani dell'entrata in vigore dell'intero Dpcm. E alla fine il presidente ha ammesso: «I nostri dati sono buoni, finiremo nella lista gialla». L'ultima conferma.

