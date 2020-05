LA RIPARENZA

PORDENONE Una richiesta, con quotazioni in rialzo per essere accettata. E due piccole ma grandi conquiste, che ridisegnano tutta un'altra mappa nella fase due del Friuli Venezia Giulia. Perché mentre a Roma, in Parlamento, volavano gli stracci, in regione si lavorava per ottenere qualcosa di tangibile, cioè la concretizzazione del concetto urlato il giorno prima: «Il Friuli deve riaprire prima degli altri». E ieri, dopo sei ore di riunione telematica tra il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, sono arrivati i primi risultati. «Abbiamo presentato una richiesta formale - ha detto Fedriga - affinché siano eliminate, sul territorio regionale, le differenze tra coniugi, amici e affetti nella nuova norma che scatta dal 4 maggio. In sostanza, il documento va verso la liberalizzazione degli spostamenti, come di fatto si evince già dal decreto del governo e soprattutto dalle successive spiegazioni, che di fatto estendono le visite a ogni affetto. Per questo in Friuli Venezia Giulia dev'esserci la libertà di movimento, con grande responsabilità, indossando le mascherine e rispettando le distanze di sicurezza».

LE ATTIVITÀ

La seconda importante novità emersa ieri riguarda la ripartenza del cuore commerciale della regione. Il presidente Fedriga nel lungo colloquio con i suoi omologhi delle altre regioni e di conseguenza nel faccia a faccia con il ministro Boccia ha strappato un sì che pesa una tonnellata. Si parla di tabelle di marcia e di date, ma non di quelle indicate dal presidente del Consiglio nell'ultima conferenza stampa, bensì di una modifica su base regionale che disegna tutto un altro scenario: «Dall'11 maggio - ha annunciato Fedriga - ci sarà un monitoraggio in regione per aprire le prime attività sulla base dei dati del contagio, che da noi sono molto bassi». Non il 18 maggio, quindi, ma l'11. E una settimana in questa situazione può fare la differenza tra la vita e la morte, economicamente parlando. I primi interessati? I negozianti, che altrimenti avrebbero visto nel 18 maggio la data da sottolineare per la riapertura. «E per le attività la cui riapertura era prevista per il 1 giugno - ha aggiunto Fedriga - siamo ottimisti a proposito della possibilità di anticiparla al 18 maggio, ed è quello che è emerso dalla trattativa». E qui entrano in gioco bar e ristoranti, ma anche centri estetici e altri mestieri considerati a rischio. Ora non resta che mettere gli accordi nero su bianco, ma la corsa alla fase due è lanciata.

LA CONVERGENZA

Se da un lato ieri il Pd ha promesso battaglia sulla nave-ospedale voluta dal vicepresidente della Regione, dall'altro i dem hanno fatto quadrato attorno alla richiesta dei vertici regionali di considerare la riapertura delle attività in anticipo. «Deve essere chiaro una volta per tutte quello che vogliamo dal governo: stiamo chiedendo che vengano riconosciuti i nostri dati o il presidente Fedriga sta facendo una battaglia perché le Regioni della Lega aprano tutte insieme, a partire dalla Lombardia? Perché - puntualizza il segretario Cristiano Shaurli - di ciò che dice Fontana mi interessa davvero poco: i numeri lombardi o anche piemontesi oggi non sono i nostri. Allora bene l'avvio in sicurezza di tutta la manifattura il 4 maggio ma poi, se vogliamo provare ad anticipare le aperture commerciali, vanno fatti valere dati, indici di contagio, peculiarità del territorio». Questa la comunicazione ufficiale. Questo, invece, il commento - più incisivo - lasciato su Facebook dallo stesso Shaurli: «Sono convinto che il Fvg possa e debba chiedere che i suoi dati vengano tenuti in considerazione. Possa chiedere, su basi scientifiche, di aprire prima del 1 giugno».

Marco Agrusti

