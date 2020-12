«Se si vuole fare un intervento forte lo si faccia, garantendo, però, una copertura totale», perché «nessuno vuole fare sacrifici se poi la soluzione non arriva, così come i ristori». Lo ha detto Massimiliano Fedriga a SkyTg24. Fedriga ha aperto anche a un lockdown stile prima ondata, ma «solo se il governo troverà le coperture economiche dal 25 dicembre al 6 gennaio, anche perché per le categorie più esposte servirebbe un ristoro totale». Così sulle scuole:«La riapertura, il prossimo gennaio, del secondo ciclo di istruzione «non è in discussione ma lo è, piuttosto, il fatto se il 75% di didattica in presenza sia sostenibile o meno. Per organizzare al meglio il rientro forse sarebbe meglio prendersi una settimana in più ma arrivare fino alla fondo, perché ulteriori stop and go sarebbero deleteri per la formazione dei ragazzi». Infine un commento relativo alla prossima partenza della campagna vaccinale contro il Covid-19. «Sulle vaccinazioni «il Fvg è pronto a partire anche prima del 15 gennaio», ha spiegato il presidente della Regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA