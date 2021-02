Il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, si è fatto portavoce di un'istanza nazionale che punta a un monitoraggio più attento relativamente alla situazione epidemiologica nelle scuole riaperte dopo il periodo natalizio. La comunicazione è avvenuta durante l'incontro tra Stato e Regioni di ieri mattina ed è stata sottoscritta anche da altri presidenti, come il veneto Luca Zaia e il pugliese Emiliano. La richiesta presentata al governo muove da una considerazione: «In tutte le regioni che hanno riaperto le scuole prima del Friuli Venezia Giulia - è stato detto durante la conferenza - i contagi ora sono risaliti notevolmente». Lo staff del presidente Fedriga ha precisato che il Friuli Venezia Giulia non ha mai chiesto al governo la chiusura degli istituti scolastici, ma «un attento monitoraggio che si basi su presupposti scientifici e che misuri l'impatto delle attività scolastiche in presenza sulla curva epidemiologica dei singoli territori». In Fvg nella settimana che si è conclusa il 14 febbraio sono stati contati 44 cluster ufficialmente censiti all'interno degli istituti della regione. Si va dagli asili nido alle scuole superiori, con una prevalenza tra i più piccoli. Il 13 dicembre era stato raggiunto il picco dei focolai scolastici, con 58 centri di contagio accertati in tutta la regione. Ora ci si è nuovamente avvicinati a questi numeri.

