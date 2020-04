LA STRATEGIA

PORDENONE Inizia la settimana cruciale per preparare il campo alla fase due. Per questo ieri la Regione ha chiesto alle categorie e ai sindacati di inviare entro oggi alla presidenza una nota riassuntiva con osservazioni e suggerimenti in vista della ripartenza; sarà quindi cura della task force interdirezionale della Regione (a cui partecipano le Direzioni Salute, Lavoro, Attività produttive e Infrastrutture e Territorio) redigere un documento integrato che, entro la fine della settimana, verrà sottoposto all'esame delle parti datoriali e sociali. Sindacati e imprenditori sono già al lavoro da ieri pomeriggio. «L'obiettivo - ha spiegato il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga - è di giungere a una sintesi che ci permetta da un lato di farci portavoce con il governo delle istanze del territorio e dall'altro di avere una visione estremamente nitida di quanto occorre fare, sia sul piano generale che specifico, per favorire la ripresa dell'economia regionale senza mettere a repentaglio la salute delle persone».

IL VERTICE

Condividere un piano d'azione in vista della riapertura delle attività produttive, facendo sintesi tra le istanze di categorie economiche e lavoratori e gli indirizzi della Regione. È stato questo l'obiettivo dell'incontro, svoltosi ieri in videoconferenza, tra Fedriga e i rappresentanti regionali delle parti datoriali e sindacali. Collegati anche gli assessori Sergio Emidio Bini (Attività produttive), Stefano Zannier (Risorse agroalimentari), Alessia Rosolen (Lavoro) e i delegati delle rispettive direzioni. «Premesso che la Regione è favorevole a riaprire le attività produttive, pur adottando tutte le precauzioni necessarie per contrastare il diffondersi dei contagi, già prima del 4 maggio - ha sottolineato Fedriga - occorre chiarire che tale decisione compete esclusivamente al Governo. Il nostro dovere è quello di farci trovare pronti e di lavorare, in vista di quel traguardo, assieme a tutti i soggetti interessati affinché la fase due sia caratterizzata dal minor numero di disagi per il territorio, sia in termini di rischi epidemiologici che di ricadute economiche».

GLI INDUSTRIALI

Al vertice ha partecipato anche il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti: «La Regione - ha detto - ha manifestato sensibilità per l'aspetto sanitario e per quello economico. Nell'area di competenza della Confindustria Alto Adriatico sono attualmente aperte 500 industrie e non si è verificato alcun caso di contagio in ambito lavorativo. Si tratta quindi di un'esperienza positiva da confermare, nel massimo rispetto delle direttive legate alla sicurezza dei lavoratori e soprattutto potendo contare sull'accordo con le parti sindacali. I codici Ateco, pur utili in una fase di emergenza, si sono dimostrati superati, perché non tenevano conto della complessità delle filiere produttive e dell'intreccio tra aziende che caratterizza l'economia moderna. Nei prossimi giorni, nel rispetto del decreto del governo, verificheremo la possibilità di aprire altre aziende importanti per la ripartenza dell'economia regionale». Oggi, intanto, riparte lo stabilimento Electrolux di Porcia.

LA SFIDA

C'è un altro settore che attende un segnale per poter riaccendere i motori: è quello del legno-arredo, particolarmente importante nella provincia di Pordenone. «Ci aspettiamo - ha ribadito Agrusti - che nei prossimi giorni si assista a una rapida rivalutazione di questo settore strategico. In regione si sta lavorando affinché si possa ripartire anche nella filiera del mobile. C'è la necessità di riprendere l'attività economica in modo ordinato e progressivo, coinvolgendo tutte le parti: dai datori di lavoro alla componente sindacale, sino agli Enti pubblici». Anche Massimo Paniccia, presidente di Confapi Fvg, ha riaffermato l'urgenza di riaprire tutte le attività manifatturiere, delle costruzioni e dei servizi alla produzione. «In particolare - osserva - sono il legno e l'industria dell'arredamento ad essere usciti più penalizzati e più bisognosi di riprendere l'attività, specie sul versante delle esportazioni, per non perdere le posizioni a vantaggio di una concorrenza agguerrita e che non ha mai smesso di lavorare».

