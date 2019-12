Fauna selvatica In caso di danni risarcimenti più veloci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FAUNA SELVATICAPORDENONE Nuove risorse, previste nella legge regionale di stabilità 2020, per risarcire gli agricoltori dai danni subiti come conseguenza alle incursioni della fauna selvatica. Presentato dal gruppo di ProgettoFVG/Ar e successivamente sottoscritto da esponenti dei gruppi consiliari di Fi, Lega e FdI, l'aula ha approvato l'emendamento che prevede uno stanziamento di 300mila euro per dare risposta alle richieste di indennizzo presentate da quanti si sono ritrovati le colture danneggiate da animali selvatici. Durante l'anno -...