EMERGENZA SANITARIA

PORDENONE L'emergenza sanitaria colpisce anche i bilanci delle farmacie comunali, alle prese quest'anno anche con il trasferimento di quella di via Montereale nella sua nuova sede, all'interno della Cittadella della salute, il cui progetto definitivo-esecutivo è stato approvato nei giorni scorsi. A tirare le somme di un anno difficile e a prospettare quello futuro è il Peg, il Piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta, nel quale si rileva che la farmacia, servizio essenziale, risente meno di altri operatori dell'impatto delle misure per il contenimento della pandemia, ma sicuramente molti fattori incidono negativamente sulla sua attività complessiva. Come primo effetto della crisi economica si prevede un calo delle vendite soprattutto nel comparto del parafarmaco, solo parzialmente compensato dalla vendita di prodotti correlati all'emergenza sanitaria come mascherine, gel disinfettanti, saturimetri e così via. Ma c'è anche il problema legato alla necessità di contingentare le entrate dei clienti, che continuerà a impattare negativamente sull'acquisto di impulso della merce esposta. A questo si aggiunge - sempre secondo le previsioni contenute nel documento del Comune - un prevedibile calo delle vendite dei farmaci stagionali conseguente alla diminuzione delle classiche patologie da raffreddamento. A pagare maggiormente lo scotto della crisi è stata nel 2020 - e sarà probabilmente anche nel 2021 - la sede di via Montereale che risente anche della minore circolazione dell'utenza che normalmente gravita attorno all'ospedale civile il quale, per fronteggiare l'emergenza, ha ridotto al minimo le prestazioni ordinarie. Il trasferimento. Sempre la farmacia di via Montereale sarà la protagonista dell'evento principale del 2021, ossia il trasferimento dalla sede attuale a quella all'interno della Cittadella della salute: un trasloco a pochissima distanza, ma che comporterà l'investimento di molte risorse negli adempimenti finalizzati all'ingresso nei nuovi locali.

TRASFERIMENTO

Ed è prevista anche una programmazione della turnazione del personale che consenta di estendere l'orario di apertura a fasce orarie che rispondano alle esigenze delle nuove tipologie di utenza che auspicabilmente si aggiungeranno nella nuova sede. Per contribuire alla riduzione della mobilità delle persone, le farmacie puntano a potenziare il servizio di prenotazione dei farmaci attraverso whatsapp, e-mail e internet. L'istituzione di un indirizzo e-mail dedicato consentirà inoltre al cliente di inoltrare direttamente alla farmacia le ricette inviate dal medico, ovviando anche alla diminuzione del numero dei medici di base nelle aree di pertinenza delle tre farmacie. Si pensa inoltre di attivare un servizio di consegna a domicilio. Per garantire la continuità del servizio, dal 2021 anche la farmacia di via Cappuccini rinuncerà alla settimana di ferie, quindi le farmacie comunali di Pordenone saranno aperte tutto l'anno.

Lara Zani

