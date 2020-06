Nuova insegna per Family Care, l'agenzia per il lavoro del gruppo Openjobmetis che si occupa di assistenza familiare e ospedaliera. Anche in viale Dante a Pordenone, dove si trova la sede, come nelle altre sue sedi in tutta Italia in questi giorni è comparsa l'insegna Badanti con il cuore, a indicare la missione del gruppo che si sta rinnovando e ampliando. L'agenzia ha anche avviato un processo di selezione volto a individuare 120 profili di assistenti familiari e di badanti da inserire nel Nord Italia. Oltre alla garanzia previdenziale e contributiva, Family Care assicura alle badanti una permanenza ottimale nelle famiglie ospitanti, verificando scrupolosamente la conformità dell'alloggio e delle condizioni di accoglienza. «Nonostante il ruolo delle badanti sia diventato ancor più cruciale a seguito della diffusione del Covid-19 - spiega Family Care in una nota - il settore non gode ancora dell'attenzione e della regolamentazione contrattuale adeguate, finendo spesso per essere additato come una delle aree in cui prolifera il lavoro nero. Family Care intende riconoscere il giusto valore a un settore ormai indispensabile, da una parte tutelando gli assistenti familiari dal punto di vista previdenziale e contributivo, dall'altra garantendo alle famiglie una gestione burocratica agile e legale». L'obiettivo dell'agenzia per il lavoro è quello di favorire il dialogo tra famiglie - sembre più bisognose di supporti a favore di anziani - e assistenti familiari nella tutela dei diritti e delle esigenze di entrambi.

