PORDENONE Aumentano le domande per assegni di maternità e famiglie numerose, mentre restano sostanzialmente stabili altre forme di aiuto come i contributi per gli affitti onerosi, i bonus per l'energia elettrica e l'integrazione delle rette per i ricoveri in struttura.

Sono alcuni dei dati che emergono dai numeri del Peg sull'attività dei Servizi sociali comunali.

MATERNITÀ E NUCLEI FAMILIARI

Le domande presentate a partire dal 2018 si sono attestate sopra quota 300 (328 e 321 negli ultimi due anni) e aumentano anche quelle accolte: da 80 a 124 gli assegni di maternità concessi nei due anni, mentre i nuclei che usufruiscono dell'assegno statale per le famiglie numerose sono più che triplicati: dai 185 del 2017 a 215 nel 2018 e a 574 nel 2019. Sono state invece 205 e 212, negli ultimi due anni, le domande per gli incentivi alla natalità e 1,351 milioni la spesa liquidata nel 2019 per il bonus nascite regionale.

SERVIZI AGLI ANZIANI

Un primo tipo di intervento è quello di carattere economico: 42 persone hanno usufruito nel 2019 del contributo per gli affitti onerosi, mentre altri 45 hanno potuto contare su un'integrazione della retta per l'inserimento in struttura, con una spesa che si attesta stabilmente intorno ai 750mila euro all'anno. Si prevede di mantenere l'intervento per circa 46 utenti. Con il 2021, poi, la materia entrerà nella competenza della gestione associata del Servizio sociale dei Comuni del Noncello.

In scadenza nel 2020 il contratto di concessione della struttura di via Colvera, nella quale sono ospitati in comunità alloggio 14 utenti anziani totalmente o parzialmente autosufficienti.

Per quanto riguarda le attività di aggregazione, con il progetto Colora il tuo tempo nel 2019 sono stati organizzati 36 corsi di ginnastica con un'utenza numerosa, di 684 persone, sia pure in calo rispetto alle oltre 800 del 2018. Oltre duemila, per l'esattezza 2.112, gli abbonamenti agevolati ai trasporti.

ADULTI

Nel 2019 sono stati assunti in carico 13 utenti adulti (tre dei quali stranieri) con necessità di essere ospitati in strutture assistenziali. Dal 2021 la materia entrerà nella gestione associata del Ssc Noncello. Inoltre, tramite contributo regionale, vengono erogati parziali rimborsi per il costo sostenuto per l'affitto: nel 2019 gli utenti che hanno avuto accesso all'intervento sono stati 664, con una copertura finanziaria della Regione di circa il 29% e un contributo medio di 729,68 euro. Tramite lo Sportello sociale l'amministrazione interviene poi per l'erogazione di contributi economici regionali a parziale rimborso dei costi sostenuti per l'energia elettrica: 1.340 nuclei familiari hanno richiesto l'intervento. Per conto dello Stato, invece, raccoglie e istruisce le istanze per l'abbattimento dei costi di energia elettrica, gas e - dal 2018 - anche per l'acqua, con una stima di oltre 2.300 interventi derivanti dalla sommatoria delle domande per le tre tipologie. Sempre per conto dell'amministrazione regionale, il Comune eroga interventi economici a favore di emigrati rimpatriati: nel 2019 è pervenuta una sola domanda.

Lara Zani

