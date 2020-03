LE REAZIONI

PORDENONE La decisione divide e la notizia è la più condivisa dalle famiglie della regione. È giusto tornare tra i banchi con il contagio che aumenta in Veneto, a pochi chilometri dal confine del Fvg? E, ora, anche alla luce del primo contagio nell'isontino? Il dibattito è incessante, e sui social c'è anche chi promette (o minaccia) di lasciare i propri figli a casa. La preoccupazione dominante riguarda un dato di fatto: i tre poli universitari della regione (Udine, Pordenone e Trieste) pullulano di migliaia di studenti provenienti ad esempio dal Veneto e anche da Gorizia. Lo stesso dato vale per tante scuole (soprattutto superiori) del Friuli Occidentale, con in testa gli istituti di Sacile, Pordenone e Brugnera, dove la presenza di studenti veneti è da sempre massiccia. Ci si chiede se la riapertura delle scuole in Fvg non sia stata affrettata e se non fosse il caso di chiedere al governo di far parte del gruppo delle regioni che ha mantenuto le restrizioni degli ultimi otto giorni.

È intervenuto anche il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani: «La notizia della riapertura delle scuole è buona per le famiglie - ha detto - ma è abbastanza paradossale il fatto che si inaspriscano le misure cautelative nel vicino Veneto ma che ciò non valga per gli studenti che proprio dal Veneto verranno a scuola da noi. Occorrerebbero misure differenziate a seconda della distanza dai cosiddetti focolai, altrimenti avremo dei confini fisici, ma non reali. Se da noi non ci sono casi, va sicuramente bene per le scuole, ma chi arriva da fuori provincia dovrebbe essere monitorato».

Nel rispetto dell'emergenza nazionale il Sistema sanitario regionale e la Protezione civile Fvg proseguono il loro lavoro adempiendo alle direttive in vigore, tenendo alta l'attenzione e monitorando la situazione. Questo il concetto espresso a margine della videoconferenza con il Governo dedicata all'emergenza coronavirus. Restano attive tutte le misure adottate, come il servizio emergenza 112 del Nue, il numero verde, gli interventi per i Pronto soccorso, il triage e il potenziamento delle strutture per le malattie infettive.

La Regione ha chiesto al Governo di prendere in considerazione il superamento dei confini amministrativi relativamente alla demarcazione delle aree interessate dai provvedimenti per l'emergenza, tenendo conto delle diverse situazioni epidemiologiche o le diverse distanze dai focolai all'interno di una stessa regione. È stato portato l'esempio della parte di territorio più prossima alla provincia di Treviso, che rappresenta il cluster del Veneto.

