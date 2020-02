IL RECUPERO

PORDENONE Erano scivolati all'interno del canale della sotto-centrale idroelettrica, nella zona di Col Longone a Sarone di Caneva, e non riuscivano più a risalire. Brutta avventura, ieri mattina verso le 10,30, per quattro cinghali alle prese con la corrente dell'acqua e con un ripido argine in cemento. A soccorrere e salvare gli animali - finiti a ridosso della griglia del canale scolmatore - è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Pordenone. L'allarme è stato lanciata da una persona che stava camminndo nella zona e ha assistito alla scena.

IL SALVATAGGIO

Due dei quattro cinghiali - tutti di taglia media, anche se non è escluso che si tratti di una famiglia - sono riusciti a risalire da soli dopo avere lottato diversi minuti con la corrente e con il cemento del bordo del canale. Una volta usciti sono scappati in direzione di un boschetto nelle vicinanze di via Longone, nella zona di Sarone di Caneva. Per gli altri due animali, di taglia leggermente più piccola, è stato decisamente provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco partiti dal Comando di Pordenone. Attraverso una scala e con l'auto di alcune corde il personale dei vigili del fuoco è riuscito a imbragare gli animali e a tirarli fuori dal canalone dal quale molto probabilmente da soli non ce l'avrebbero fatta. Un'operazione che non è stata per niente facile e pure rischiosa: i cinghiali, molto spaventati e feriti alle zampe a causa dei tentativi di risalita sul cemento, in simili circostante diventano ovviamente più aggressivi e pericolosi. I vigili con una buona dose di precauzione sono comunque riusciti a calmare le bestie e a metterle in salvo. Una volta fuori anche i due ungulati hanno raggiunto il vicino bosco.

