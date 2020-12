IN PIANURA

PORDENONE La situazione sta lentamente migliorando. Anche se per oggi sono previste altre precipitazioni: l'allerta, diramata dalla Protezione civile regionale, è color arancione. Sebbene il peggio sia passato, ci sono ancora strade chiuse e case allagate. Una famiglia, in via Rondover a Prata di Pordenone, ieri mattina alle 10.50 è stata soccorsa dai vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento. Il nucleo, formato da tre persone, era rimasto bloccato nella propria abitazione completamente circondata dall'acqua del fiume Meduna esondato: un muro di oltre un metro e mezzo, che aveva pure sommerso il cancello di entrata. Con l'ausilio di un gommone, gli specialisti Saf fluviali hanno provveduto a portare in salvo le tre persone insieme ad alcuni beni di prima necessità. «I volontari della protezione civile comunale e i dipendenti comunali, insieme ai vigili del fuoco, sono riusciti nel complesso a tenere la situazione sotto controllo. Un esempio afferma il sindaco Dorino Favot il caposquadra Ermanno De Marchi che ha operato, senza mai fermarsi un attimo, per 24 ore di fila».

Le abbondanti precipitazioni hanno imposto la chiusura della sr49 (tra Porcia e Prata) e il tratto in corrispondenza del Pont de Fero. Massima attenzione anche tra Ghirano e San Giovanni dove l'acqua del Meduna ha raggiunto un livello molto alto. Chiusa anche la sr25 di Tamai, in comune di Brugnera, a causa dell'esondazione del rio Sentiron, la s460 della Cinque Strade, oltre al sottopasso ferroviario di Zoppola per allagamento provocato dal Meduna. Viabilità ancora interdetta sui guadi di Murlis, tra Zoppola e Cordenons, e Rauscedo. Allagamenti nei comuni di San Vito al Tagliamento, dove nel primo pomeriggio di ieri si è abbattuta tra l'altro una forte grandinata, e San Quirino.

A ieri sera c'erano ancora un centinaio di utente Enel disalimentate. Situazione in corso di miglioramento ad Azzano Decimo. A Corva, in particolare, domenica pomeriggio si era temuto per il livello in costante crescita del fiume Meduna: aveva raggiunto, nel momento di piena, il picco dei 22 metri. L'evoluzione era stata seguita da vicino dal sindaco Marco Putto, che soltanto alle 18.09 aveva potuto tirare un sospiro di sollievo quando il livello dell'acqua aveva cominciato ad abbassarsi. «Abbiamo temuto tiene a precisare lo stesso Putto che l'acqua del fiume si riversasse completamente sulla strada. Nonostante le idrovore, quella meccanica e quella cardanica, fossero entrate nel pieno delle loro funzioni, il franco di piena disponibile al di sotto della sottotrave del ponte di Corva era molto ridotto». Invitabile, invece, la rottura degli argini nella frazione di Panigai, tra Pravisdomini e Azzano Decimo. Qui, in caso di forti precipitazioni, il Sile arriva (quasi sempre) a lambire la carreggiata per poi inondarla.

