Falsi Dop, dissequestrati oltre 60mila prosciutti

L'INCHIESTAPORDENONE La Procura di Pordenone ha tolto i sigilli a 60 mila prosciutti sequestrati nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta frode in commercio dei marchi Dop e Aqua. Le cosce sono state restituite, ma potranno essere messe in vendita a una condizione: dovranno essere smarchiate. Significa che saranno vendute come prosciutto nazionale, a un prezzo decisamente inferiore rispetto a un San Daniele o a un Parma. L'unico a non aver beneficiato del dissequestro è l'imprenditore sandanielese Stefano Fantinel, uno degli otto indagati...