Falsa nazionalità, condannato

IL CASOPORDENONE Fornire false indicazioni sulla propria identità non giustifica la revoca del permesso di soggiorno, soprattutto se sei scappato da un paese lacerato dalla guerra e in Italia ti sei sempre comportato bene. Così si erano espressi i giudici del Tar di Trieste accogliendo il ricorso presentato da Christian Bennedict, 40 anni, nato in Ghana, in Italia dal 2003. Il permesso di soggiorno gli era stato revocato perchè aveva detto di essere liberiano ai pubblici ufficiali addetti all'accoglienza e, successivamente, alla Commissiona...