Falsa agenzia di talenti: perdonato

PORDENONE Sognavano di sfondare nel mondo della moda e dello spettacolo. E per farlo si erano affidate all'Agenzia Italia e Talents club fashion and glamour del pordenonese Antonio Zanetti, 49 anni. Era un'agenzia inesistente, che prometteva lavori che non avrebbe mai potuto dare. L'artigianale biglietto da visita distribuito dall'aspirante talent scout avrebbe dovuto metterle in guardia, invece hanno sborsato dai 30 ai 120 euro a titolo di rimborso spese o per la registrazione del contratto. Dai carabinieri sono andate solo quando si sono rese conto che non sarebbero diventate nè hostess destinate ai grandi eventi nè modelle. Il processo sul secondo filone delle truffe imputate a Zanetti (fatti dell'estate 2014) si è concluso ieri in Tribunale. Il giudice Iuri De Biasi ha dichiarato il non doversi procedere per due capi di imputazione, estinti grazie alle remissioni di querela. Unica eccezione per due vittime, ma Zanetti (difeso dall'avvocato Alessandro Magaraci) è stato comunque assolto per insufficienza di prove. Assolto anche da un tentativo di truffa con sostituzione di persona ai danni dell'American Express in merito al rilascio di una carta di credito.

Zanetti doveva anche rispondere per le minacce alla Caritas diocesana, a giugno 2014, quando in segreteria telefonica: «Vengo lì con le mazze e vi spaccio la testa... vi spacco le lastre, tutto quanto...». Il giudice ha riqualificato il reato in tentata violenza privata ha condannato Zanetti a 4 mesi in continuazione con la prima sentenza sulle truffe dell'Agenzia talenti. Ha anche disposto la misura di sicurezza della libertà vigilata con l'obbligo di cura per la durata di un anno.

