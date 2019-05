Fallisce anche la nuova Séleco, a Pordenone solo l'insegna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FINE DELLA STORIAPORDENONE La grande Séleco, quella pordenonese fondata nel 1965, come una costola dell'elettronica civile da Lino Zanussi a Vallenoncello, era fallita il 17 aprile del 1997. Un giorno drammatico per l'economia della Destra Tagliamento e del suo territorio: quasi seicento furono i lavoratori che si videro crollare il mondo addosso. Nelle ultime ore è fallita - stavolta per decreto del tribunale di Milano, dove nei mesi scorsi era stata presentata l'istanza di concordato preventivo - la nuova Séleco, quella che era nata -...