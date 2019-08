Fallimento Trischitta, c'è l'intesa trovato l'accordo con 43 lavoratori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTESAPORDENONE Accordo trovato per il passaggio di 43 lavoratori della Trischitta srl alla nuova società, la Anna Fruit, che si è aggiudicata il ramo d'azienda comprendente dieci punti vendita della catena di frutta e verdura che a luglio aveva presentato in Tribunale richiesta di autofallimento. L'intesa è stata raggiunta ieri pomeriggio, al termine di un nuovo, lungo confronto al tavolo di Unindustria con le organizzazioni sindacali e mercoledì sarà presentata ai lavoratori in assemblea, per poi passare alla firma delle liberatorie...