FACCIATA A RISCHIO

ORDINANZA

IN VIA GALILEI

Piastrelle pericolanti in via Galilei a Pordenone, sulla facciata del condominio San Valentino: ora il Comune ordina agli amministratori controlli urgenti da svolgere al massimo in tre giorni. Domenica, infatti, i vigili del fuoco erano intervenuti per rimuovere - dopo una segnalazione - le piastrelle pericolanti e mettere in sicurezza l'area. Nel caso in cui i controlli dovessero evidenziare situazioni di pericolo, gli amministratori sono obbligati a intervenire in un tempo massimo di cinque giorni e di rendicontare l'intervento in venti giorni.

A TRIESTE

FEDERMANAGER FVG

IN ASSEMBLEA

Federmanager Fvg terrà la propria assemblea ordinaria sabato, 19 settembre, alle 9.30 nella sala riunioni del Molo IV in Punto Franco Vecchio di Trieste. Parteciperanno ai lavori diversi rappresentanti istituzionali, tra i quali Eros Andronaco, vicepresidente Federmanager nazionale, mentre in collegamento diretto ci sarà Rita Santarelli, presidente di Vises onlus. Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, invierà un contributo video. L'assemblea avrà inizio con la tavola rotonda Trieste, il mare e la mobilità green. Nuovi scenari post Covid-19, dedicata alla condivisione delle opinioni e riflessioni sulla sostenibilità, sull'importanza dell'eco-innovazione come driver per un'economia green, sui nuovi scenari della mobilità sostenibile nonché sull'implementazione delle nuove tecnologie orientate al green.

